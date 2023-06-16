МИД РФ заявил протест послу Австралии из-за решения о договоре по аренде участка дипмиссии

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипломатического ведомства, данный шаг Россия рассматривает как политизированный и недружественный. В МИД РФ подчеркнули, что решение о расторжении договора аренды наносит дополнительный ущерб отношениям между Австралией и России, которые в настоящий момент стараниями властей Австралии уже находятся на самой низшей точке за всю историю.

Также российская сторона заявляет о намерении задействовать все механизмы для защиты своих интересов, в том числе, оставляет за собой право на ответные меры.