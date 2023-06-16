16 Июня 2023
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Политика
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Путин: "У меня много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский – это не еврей"

У нас есть полное право считать, что задача денацификации Украины является одной из ключевых, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, комментируя действия Киева.

"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: "Зеленский – это не еврей. Это позор еврейского народа". И это не шутка, не ирония. <…> Я читал показания одного урода из числа бандеровцев после войны – как он водил на расстрел еврейскую семью. Без комка в горле читать невозможно. Полтора миллиона евреев было уничтожено. Я уж не говорю про русских, поляков. Зеленский своими действиями прикрывает действия этих уродов, неонацистов. Ладно Ленина скинули с пьедестала, хотя он основатель украинского государства, но зачем вы на этот пьедестал неонацистов возвели", - прокомментировал Путин.

Теги: владимир путин, владимир зеленский, холокост, сво


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