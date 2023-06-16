Путин: ВСУ используют для контрнаступления стратегические резервы, но шансов у них нет

Президент России Владимир Путин считает, что Украина не сможет успешно осуществить контрнаступление из-за исчерпания собственных ресурсов – вооружений и личного состава, тогда как в России производство в оборонке растет.

"Запад предпринимает максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла стратегическое поражение на поле боя. Мы поставили перед собой определенные задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Что касается демилитраизации – там скоро будет только техника и вооружение извне. Так долго не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается с каждым днем. Мы почти в три, а то и в десять раз увеличили производство в оборонке. Запас прочности у нас очень большой", - заявил глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.

"Контрнаступление – это не совсем так. Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то - нет. Они используют стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей, больше чем 1 к 10 их потери, очень большие, это факт. Идет рост утрат техники. 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин. Про личный состав должно Минобороны озвучивать. У ВСУ шансов нет", - сказал Путин.