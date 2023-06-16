16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Путин жаждет частных инвестиций, но пока только сам обещает денежные вливания

Владимир Путин очень хочет увидеть частные инвестиции внутри страны, для этого он сулит и государственные вливания – правительство будет инвестировать чуть ли не больше всех, хотя экономический блок кабмина ранее критиковал такой подход.

"Объем инвестиций в приоритетные отрасли должен составить не менее 2 трлн руб., а к 2030 году он должен составлять не мене 10 трлн руб. <…> Надо нарастить финансовую базу для частных инвестпроектов", - заявил президент России, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Например, глава государства анонсировал возможность для банков выступать в качестве инвесторов, при этом риски в таких проектах возьмет на себя ВЭБ.РФ. Путин хочет, чтобы первые проекты стартовали уже этим летом.

"Государство идет навстречу бизнеса. И мы вправе рассчитывать на проявление социальной ответственности. Содействие должен получать тот бизнес, который строит долгосрочные планы, кто не откачивает средства, а вкладывает, поддерживает государственные вложения", - заявил Путин в конце своего выступления.

Теги: владимир путин, инвестиции, экономика


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