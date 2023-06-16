16 Июня 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Депутаты предлагают лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением

Депутаты Челябинской городской Думы обратились к губернатору Алексею Текслеру с инициативой лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Напомним, с 2014 года Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями. За девять лет реформа МСУ не достигла запланированных целей.

Депутаты считают, что проведение муниципальных выборов в 2024 году по 170 избирательным округам нецелесообразно. В связи с этим парламентарии предлагают восстановить модель единого муниципалитета и лишить Челябинск статуса городского округа с внутригородским делением.

Теги: реформа МСУ, депутаты, Алексей Текслер,


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