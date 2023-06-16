Путин предложил вдвое увеличить в УК порог крупного и особо крупного имущественного ущерба

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России Санкт-Петербург Москва
Фото: Накануне.RU

Путин предложил вдвое увеличить в УК порог крупного и особо крупного имущественного ущерба

В России по предложению президента Владимира Путина изменится установленный в уголовном кодексе (УК) порог крупного и особо крупного имущественного ущерба. Об этом президент сообщил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин попросил Правительство вместе с бизнес-объединениями разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне, чтобы шаг за шагом воплощать ее. Упомянул он также о декриминализации уголовного законодательства. Выдвинул Путин и другие предложения. Речь идет о нормах уголовного законодательства, утративших силу. Например, не меняли пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также нарушение авторских прав. Их надо повысить минимум вдвое, считает президент. Это же надо сделать и для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы.

Путин напомнил об удивлении бизнесменов, которые изумились заморозке своих зарубежных активов, и вновь предложил предпринимателям вкладывать в экономику России. Мало того, что это надежнее, так и прибыль будет выше, сказал президент. Он поручил Правительству ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.

Теги: Владимир Путин, экономика, ущерб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети