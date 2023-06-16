Путин предложил вдвое увеличить в УК порог крупного и особо крупного имущественного ущерба

В России по предложению президента Владимира Путина изменится установленный в уголовном кодексе (УК) порог крупного и особо крупного имущественного ущерба. Об этом президент сообщил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин попросил Правительство вместе с бизнес-объединениями разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне, чтобы шаг за шагом воплощать ее. Упомянул он также о декриминализации уголовного законодательства. Выдвинул Путин и другие предложения. Речь идет о нормах уголовного законодательства, утративших силу. Например, не меняли пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также нарушение авторских прав. Их надо повысить минимум вдвое, считает президент. Это же надо сделать и для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы.

Путин напомнил об удивлении бизнесменов, которые изумились заморозке своих зарубежных активов, и вновь предложил предпринимателям вкладывать в экономику России. Мало того, что это надежнее, так и прибыль будет выше, сказал президент. Он поручил Правительству ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.