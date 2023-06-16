В магазинах Югры ищут смертельный "Мистер Сидр", из-за которого погибли десятки россиян

В магазинах Югры ищут смертельный "Мистер Сидр", из-за которого погибли более 30 человек по всей стране, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

С 5 по 16 июня сотрудники Роспотребнадзора по ХМАО проверили более 560 магазинов и кафе на наличие алкогольного напитка "Мистер Сидр". В реализации продукции "Мистер Сидр" не обнаружено. С 1 января по 8 июня на территорию Югры поставок этой продукции не производилось. Несмотря на это, специалисты продолжают мониторить ситуацию и искать смертельный напиток. В ведомстве призывают югорчан обращаться в службу в случае обнаружения опасного алкоголя.

Как сообщало Накануне.RU, информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. Суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, на текущий момент 35 погибли.

Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" изъято по всей стране