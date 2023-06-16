Путин поручил установить показатели эффективности для учебных заведений

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил установить для высших и средних специальных образовательных учреждений ключевые показатели эффективности и рейтинги.

"Первое, установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них - это качество занятости выпускников", - заявил Путин.

На основе такого подхода президент предлагает сформировать рейтинги учебных заведений.

Также Путин предложил ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы учитывать новые запросы рынка труда.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ разработать предложения по развитию "ученических договоров", когда работодатель оплачивает учебу, а учащимся гарантируют трудоустройство.