В Заречном на год перенесли фестиваль "Музыка свободы"

В Заречном (Свердловская область) перенесли фестиваль "Музыка свободы" на целый год. Об этом сообщают организаторы фестиваля в своих социальных сетях.

"Наверное, все вы уже заметили череду переносов фестивалей. И мы, увы, не стали исключением из этой печальной тенденции. Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент", - написали организаторы.

О причинах переноса не сообщается. Следующий фестиваль запланирован на 26, 27 и 28 июля 2024 года.

Что касается билетов - купившим предлагают вернуть их или сохранить до следующего года. Альтернативой также является обмен билета на два любых концерта в "Свободе", на один концерт и карту с депозитом в баре, а также на карту с депозитом в баре номиналом 2,5 тыс. рублей.