Путин подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5%

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. Он подчеркнул, что это намного выше инфляции.

Путин отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. По его словам, такой рост в номинальном выражении позитивно скажется на уровне зарплат.

Кроме того, глава государства предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет весь период времени вне зависимости от изменений дохода семьи. "Государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой", - заявил президент.

Также Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя. В связи с этим он призвал закрепить в законе понятие "частичная занятость".