16 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Путин предложил вкладываться в глэмпинги

Владимир Путин считает, что за время СВО и санкций Россия не закрылась ни от кого, не встала на путь самоизоляции, а только расширила экономические контакты. Эта мысль рефреном звучит в его выступлении на пленарной сессии ПМЭФ.

Он в очередной раз отметил, что если ушедшие из страны компании вернуться – им не будут чинить препоны: "Мы двери ни для кого не закрываем. Будем для них создавать условия работы. Но особенности поведения некоторых таких партнеров на будущее учтем, будем ставить во главу угла интересы своих производителей. Кстати, тех иностранных производителей, которые остались, мы считаем отечественными и будем им помогать как своим".

Президент России пообещал вливания из весьма исхудавшего ФНБ в строительство торгового флота и другой необходимой для внешнеэкономической деятельности инфраструктуры: "Экспортный грузопоток в восточном направлении к 2025 году должен увеличиться на треть. Правительство и РЖД сумели ликвидировать заторы и снизить загруженность дальневосточных терминалов. Для строительства новых судов привлечем средства Фонда национального благосостояния".

"Мы не свернули на путь самоизоляции, наоборот, расширили контакты с рынками будущего, которые выступают драйверами развития мировой экономики. Здравый смысл, объективные рыночные законы работают лучше, чем политические текущие условия. Товарный экспорт – 592 млрд – был рекордным за 10 лет. Почти треть из этой суммы – несырьевые товары", - похвастался глава государства.

Уборочная кампания(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Конечно, на глобальных рынках у России есть недоброжелатели, они привыкли извлекать прибыль из своего доминирования. И им не нужны конкуренты, они пытаются отменить новые центры развития. Но они отменяют только свою собственную деловую репутацию. Россия была и будет вовлечена в мировую экономику", - считает Путин.

Также президент анонсировал вложения во внутренние проекты: инфраструктуру, строительство дорог, отдельно остановился на туризме – было видно, что его впечатлили успехи такого не самого заметного бизнеса как модульные гостиницы – глэмпинги.

"Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для туристов в стране. Предлагаю расширить программу льготного кредитования строительства гостиничных объектов, включить в эту программу строительство развлекательных парков, аквапарков и т.д.  Развивается отдых в глэмпингах, спрос растет, инвестпроекты есть проработанные. Предлагаю в ближайшие два года выделить 11 млрд руб. на 470 таких проектов", - сказал президент.

Теги: владимир путин, инвестиции, глэмпинг


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