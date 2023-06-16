В Ноябрьске полицейские нашли пропавших детей

В Ноябрьске найдены живыми пропавшие брат и сестра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дети 2010 и 2008 года рождения ушли из дома 14 июня и пропали. Поиски детей вели правоохранители и волонтеры.

Следователи проводят доследственную проверку.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается причина ухода детей из дома и возможные факты совершения противоправных действий в отношении них, в том числе со стороны законных представителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.