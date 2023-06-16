Детей из Макеевки отправили отдыхать в лагерь Нижнего Тагила

Первую группу детей из Макеевки уже отправили отдыхать в загородный лагерь Нижнего Тагила "Звездный". Там они пробудут до 25 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В лагерь подростки приехали 5 июня и уже успели увидеть музей на Лисьей горе, самую большую школу № 100 и мост через Тагильский пруд. За время, проведенное в "Звездном", школьникам еще предстоит посетить ФОК "Президентский", Нижнетагильский цирк, парк на "Лагуне-2". В программе также предусмотрена водная прогулка по городскому пруду. Сами отдыхающие говорят, что им нравится лагерь и другие дети.

"Мы постараемся сделать пребывание детей максимально комфортным и приятным, познакомим их с нашими достопримечательностями. Ребята отдыхают, им нравится. Все идет хорошо, и я рад, что сверстники из наших городов нашли общий язык и уже сдружились", - отметил глава города Владислав Пинаев.

Все подростки от 11 до 15 лет являются учениками школы №44 в Макеевке. С адаптацией в Свердловской области им помогает советник директора по воспитательной работе Анастасия Иванова.

"Нас очень хорошо встретили, и это было трогательно до слез. Здесь ребята постоянно заняты, у них много мероприятий и развлечений, так что скучать не приходится", - рассказывает Иванова.

Напомним, что шефство над Макеевкой взяла именно Свердловская область. Этим летом 1,5 тыс. детей из ДНР примет 15 оздоровительных учреждений региона. В Нижнем Тагиле всего за летний сезон отдохнут 69 детей из Донецкой народной республики.