Путин объявил валютную амнистию

Владимир Путин объявил о валютной амнистии. По его словам, в условиях, когда на российскую экономику и бизнес давят внешние факторы, на такой шаг государство может пойти.

"Коллеги из бизнеса на недавней встрече ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Такой подход мы применяем нечасто, но сейчас считаю нужным объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория. И потом не притягивать бизнес задним числом", - заявил президент во время пленарного заседания ПМЭФ.

Президент также объявил о расширении финансовых свобод по некоторым другим направлениям. Например, будет "предельно упрощено" открытие счетов в российских банках для иностранных компаний - не потребуется даже физическое присутствие.