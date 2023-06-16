Прибыль АПХ «Дружба народов» от питания Росгвардии могла через офшоры уходить на спонсирование ВСУ

Новым поставщиком питания для бойцов в зоне СВО стал крымский агрохолдинг «Дружба народов». Компания ранее принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку, одному из ключевых спонсоров госпереворота в Киеве в 2014 году. До 2016 года Косюк прямо владел своими активами в Крыму, а после мог получать прибыль через кипрские офшоры, на которые оказалась перерегистрирована «Дружба народов». Такая схема начала действовать после перевода всей Росгвардии на питание от агрохолдинга. В настоящее время Косюк направляет десятки миллионов долларов от прибыли своих компаний на поддержку ВСУ.

В последних числах апреля министр обороны Сергей Шойгу представил своего нового заместителя по материально-техническому оснащению. Им стал генерал-полковник Алексей Кузьменков, ранее занимавший аналогичную должность в Росгвардии. Одним из первых решений Кузьменков сделал единственным поставщиком питания для военнослужащих в зоне СВО крымский агропромышленный холдинг «Дружба народов», с 2017 года он уже является единственным поставщиком питания для нужд всех структур Росгвардии.

С 2004 года «Дружба народов» принадлежала украинскому олигарху Юрию Косюку через его основной актив «Мироновский хлебопродукт». Более трети продукции с агрокомплексов Косюка шло на экспорт в Россию, хотя Россельхознадзор неоднократной вводил временные запреты на ввоз продукции из-за различных нарушений – от заражения листериями до наличия антибиотиков.

Ситуация для Косюка усугубилась в 2014 году, когда Крым провел референдум и вместе с агрохолдингом «Дружба народов» вернулся в состав России. Тогда же Госветфитослужба ввела запрет на ввоз продукции компаний Косюка не только в Россию, но и во все страны Таможенного союза.

Олигарх быстро нашел выход из сложившейся ситуации. Он перерегистрировал «Дружбу народов» уже как российское ООО, записав его на свой кипрский офшор Raftan holding. Несмотря на очевидность схемы, российские чиновники никаких мер предпринимать не стали. Более того, через Raftan holding Косюк занялся скупкой сельскохозяйственных земель в России, в частности украинский олигарх стал владельцем 40 тысяч гектаров сельхозугодий в Воронежской области, причем по заниженным ценам. Чиновники и в этот раз проблемы не увидели, хотя продажа российских сельхозугодий иностранцам запрещена по закону. Свое решение они мотивировали тем, что иностранной считается лишь компания «Воронеж Агро Холдинг», которую олигарх зарегистрировал на свой воронежский офшор, а вот дочерние компании «Воронеж Агро Холдинга» якобы считаются уже российскими.

Тем временем внутри Украины ситуация для Косюка складывалась куда более благоприятно. В 2013 году миллионер стал одним из ключевых спонсоров евромайдана. В 2014 году новый украинский президент Петр Порошенко, пришедший к власти после вооруженного переворота, сделал Косюка заместителем главы своей администрации, отдав под его контроль силовой блок. При Порошенко Косюк, зарабатывая и на Украине, и в России, стремительно превратился из миллионера в миллиардера. К 2022 году он вошел в пятерку богатейших украинских олигархов.

Стремительный рост благосостояния Косюка и его сотрудничество с Россией вызывали недовольство среди простых украинцев, что дополнительно подогревалось конкурентами олигарха. В результате к 2016 году Косюк начал избавляться от активов в России. Так, земли в Воронежской области он отдал российской «Агрокультуре», взамен получив сельхозугодия в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Крымский же АПХ «Дружба народов» в 2016 году Косюк якобы продал за 77 миллионов долларов. Сразу же со стороны холдинга поступило предложение в адрес Росгвардии стать единым поставщиком питания. Со стороны росгвардейцев переговоры вел замдиректора Сергей Милейко, при нем же были заключены первые контракты, привлекшие внимание ФСБ, ФАС и Военной прокуратуры – цены на продукты оказались в 2-3 раза выше, чем в предыдущие годы.

В 2021 году Милейко был осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью, сейчас он проходит обвиняемым по делу о внедрении единых поставщиков. В частности, речь идет о заключении контрактов по завышенным ценам с компанией «Спецшвейснаб» на пошив обмундирования, но СМИ, со ссылкой на источники, утверждают, что в деле фигурируют и контракты с «Дружбой народов». Сменивший Милейко генерал-полковник Кузьменков продолжил сотрудничество с агрохолдингом, а теперь отдал ему питание бойцов СВО.

Показательно, что долгое время было неизвестно, кто является конечным бенефициаром «Дружбы народов» и получает прибыль от контрактов с Росгвардией, общая сумма которых превысила 22 миллиарда рублей.

По первоначальным версиям Косюк продал свой бизнес «Мираторгу». Однако позже учредителем холдинга стал официально указываться некий Борис Кантемиров, бывший функционер из рядов Росгвардии. Но в 2018 году миллиардер Борис Ванинский объявил, что именно он купил у Косюка «Дружбу народов» через свой кипрский офшор Rodcroft Limited. Интересно, что и в этот раз принадлежащая офшору компания считалась для российских чиновников российской. «Русификация» произошла за счет «прокладки» в лице управляющей компании «Оптима финанс», как это было с активами Косюка в Воронежской области. Совпадение схем не случайно, с высокой долей вероятности Ванинский мог стать номинальным владельцем «Дружбы народов» в интересах украинского олигарха Юрия Косюка.

Борис Ванинский хоть и обладает миллиардным состоянием, но постоянного бизнеса не имеет. Он регулярно фигурирует в делах по перекупке и перепродаже самых различных активов в интересах заинтересованных лиц – от высокопоставленных чиновников до иностранных олигархов. Например, именно на офшор Ванинского Rodcroft Limited были записаны земельные участки в элитных районах Подмосковья, где в последующем появились особняки высокопоставленных чиновников и известных политиков.

Если Борис Ванинский действительно купил «Дружбу народов» в интересах Юрия Косюка, то складывается неприглядная ситуация. Дело в том, что украинский олигарх спонсировал не только госпереворот в Киеве, но с началом СВО стал одним из ключевых доноров украинской армии. Только за первые три месяца конфликта его компании безвозмездно передали ВСУ продукции на 20 миллионов долларов.

Косвенным подтверждением договоренностей между Косюком и Ванинским является тот факт, что после начала СВО российский миллиардер срочно поспешил избавиться от рискованного актива. Уже в июне 2022 года весь агрохолдинг «Дружба народов» перешел в собственность экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Примечательно, что министром Ткачев работал как раз в тот период, когда чиновники игнорировали сделки украинского олигарха Косюка с российскими сельхозугодиями.

Крайне маловероятно, что схема владения «Дружбой народов» в последние годы будет официально раскрыта одной из сторон. Но сам факт того, что всю Росгвардию как минимум с 2017 по 2022 годы кормили через кипрский офшор, вызывает серьезные вопросы, ведь более 460 тысяч бойцов обеспечивала питанием неизвестно чья компания, а бюджетные средства оседали на неизвестных счетах. А сегодня фирма с таким прошлым будет дополнительно кормить всех бойцов в зоне СВО.