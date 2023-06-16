Путин: Постепенно Россия "слезает" с нефтегазовой иглы

Опыт показал, что власти России не зря добивались макроэкономической устойчивости, страна постепенно "слезает" с нефтегазовой иглы, об этом президент Владимир Путин сообщил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для экономики России, когда перекраиваалась ткань деловой жизни. Сегодня можно сказать: стратегия, выбранная тогда, сработала", — сказал он.

Президент уточнил, что в апреле ВВП России вырос на 3,3%. По итогам года он прибавит 0,7%, считает МВФ, а Путин согласен с теми, кто оценивает годовой рост ВВП в 1,5-2%. Принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, гарантировать защиту собственности, добавил он.

Власти сохранили сбалансированную финансовую политику. Значения безработицы (3,3%) и инфляции (2,9%) в России минимальны, последняя близка к историческому минимуму.

"Практика показала, что мы не зря добились макроэкономической устойчивости. Сегодня финансовые показатели в целом сбалансированы", - сказал Путин.

Постепенно Россия "слезает" с нефтегазовой иглы, уточнил президент. В 2022 г из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек. Если раньше предприниматели волновались из-за ухода западных компаний, то сегодня они занимают освободившиеся места. Освободилось до 2 млн "квадратов" площадей, которые почти все уже заняты. Подано более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых марок.

"Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Особенности поведения учтем. Тех, кто остался из иностранных компаний, считаем отечественными производителями", - сказал Путин.