На Уктусе в Екатеринбурге утонул мужчина

На Уктусе в водоеме в районе ул. Новостроя утонул 35-летний мужчина. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что сообщение о смерти мужчины поступило в отдел полиции №13 сегодня около 14.00. По предварительным данным, перед тем как пойти купаться, погибший выпивал алкоголь на берегу водоема.

Знакомые екатеринбуржца рассказали, что тот прыгнул в воду, но на поверхность выплыть не смог. К тому моменту, когда его вытащили на берег, он уже не подавал признаков жизни

"Полиция напоминает жителям города о необходимости соблюдать меры безопасности на водах и не допускать нахождение в воде в нетрезвом виде. Кроме того, родителям необходимо внимательно следить за малолетними детьми во время купания", - добавили в городском УМВД.