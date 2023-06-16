16 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области запустят сервис электронных сертификатов для льготников

В Челябинской области запустят сервис электронных сертификатов для льготников на карты "Мир". Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев, руководитель Федерального Казначейства Роман Артюхин и губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Внедрение технологии позволит упростить оказания мер социальной поддержки населения. При оформлении электронного сертификата из бюджета на карту будут начисляться деньги, которые льготники могут потратить на любые товары или услуги.

"Это и социальная карта, это возможности транспортной карты, это возможности для студентов получать стипендии, и многое другое. Клиент любого банка платежной системы "Мир" через платформу НСПК может решить любую проблему. Мы будем эту задачу продвигать", - подчеркнул Алексей Текслер.

Электронный сертификат работает как обычная банковская карта, а средства за товар перечисляются Федеральным казначейством напрямую продавцу.

Теги: карта, электронный сертификат,


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