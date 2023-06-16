Заключенные изготовят 18 "золотых" остановок для Нижнего Тагила

Свердловские заключенные изготовят для улиц Нижнего Тагила 18 "золотых" остановок. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, ИК-12 заключила два контракта на сумму 4,698 млн рублей по изготовлению городских остановочных комплексов.

"К выполнению данного заказа будет привлечено 10 осужденных, что позволит им получать заработную плату, выплачивать иски и алименты, получать официальный трудовой стаж, производить пенсионные отчисления", - рассказали в ГУФСИН.

Для изготовления будут использоваться высокоуглеродистая сталь, покрытая золотистой атмосферостойкой краской, а также бронированные стекла типа "Триплекс".

Напомним, что в ИК-12 также производят швейные изделия, продукцию из дерева, декоративную упаковку. Только за 2023 год учреждением было оказано услуг и произведено продукции на сумму 244,3 млн рублей.