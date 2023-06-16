16 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Минздрав Крыма опроверг слухи об ухудшении качества питьевой воды в республике

Минздрав Республики Крым опроверг информацию об ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды.

По данным ведомства, в соцсетях распространяется фейковый документ. В нем также говорится о якобы регистрации в республике случаев заболеваний, вызванных различными микроорганизмами.

"Данного документа не существует!", - говорится в Telegram-канале министерства. В ведомстве подчеркнули, что исследования проб питьевой воды проводятся постоянно, патогены не выявлены.

Ранее сообщалось, что эксперты Роспотребнадзора не выявили отклонений от нормативных показателей в пробах питьевой воды, взятых в 20 населенных пунктах в Херсонской области. Все они располагаются ниже по течению Днепра после разрушенной Каховской ГЭС. Пробы питьевой воды Роспотребнадзор собирается проводить ежедневно, раз в два дня будет изучаться состояние воды в Черном море на побережье Херсонской области и в Крыму.

Теги: крым, вода, качество воды


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