Африканская мирная миссия в Киеве не услышала взрывов, о которых заявила Украина

Представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что, несмотря на воздушную тревогу в Киеве, африканская миссия не слышала взрывов и сирен, программа визита продолжается.

Лидеры ряда африканских стран во главе с Рамафосой сегодня на поезде прибыли из Польши в Киев с миротворческой миссией. После переговоров с Зеленским и представлением ему своего плана мирного урегулирования послы направятся в Москву, где, как ожидается, их примет Путин.

"Очень странно, что мы не слышали или не видели взрыва. Очевидно, здесь распространяется намеренная дезинформация. Мы недоумевали, когда нас привезли обратно в отель, и мы проходили по улицам, где люди нормально продолжали день", — приводит слова представителя президента ЮАР портал News24.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе столицы были слышны громкие звуки от работы системы ПВО рядом с городом, поврежденных объектов в Киеве нет.