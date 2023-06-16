Глава Екатеринбурга вступился за "Ельцин-центр", который могут признать иноагентом

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга вступился за "Ельцин-центр", который могут признать иноагентом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за "Ельцин-центр", который после проверки Минюста могут признать иностранным агентом. По словам градоначальника, "ЕЦ" только показывает негативные моменты российской истории, что напротив помогает делать соответствующие выводы.

"Из истории не вычеркнуть негативных моментов. К этому надо относиться с пониманием, и делать правильные выводы, что Ельцин-центр позволяет сделать. Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки делать", - сказал Алексей Орлов Накануне.RU.

По его словам, последняя прокурорская проверка Центра, проводимая несколькими неделями ранее, не выявила ничего подозрительного.

Напомним, инициатором проверки выступил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, нужно наконец поставить точку в данном вопросе, официально провести проверку и окончательно определить причастность или непричастность центра к иноагентам.

Просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи.

Теги: иноагент, Ельцин-центр, Екатеринбург, Алексей Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2023 13:53 Мск В Кремле прокомментировали проверку "Ельцин-центра" на причастность к иноагентам
Ранее 15.06.2023 13:02 Мск Депутат Альшевских рассказал, зачем Минюсту на самом деле проверять Ельцин-центр
Ранее 15.06.2023 11:15 Мск Какая ирония. Построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иноагентом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети