Глава Екатеринбурга вступился за "Ельцин-центр", который могут признать иноагентом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за "Ельцин-центр", который после проверки Минюста могут признать иностранным агентом. По словам градоначальника, "ЕЦ" только показывает негативные моменты российской истории, что напротив помогает делать соответствующие выводы.

"Из истории не вычеркнуть негативных моментов. К этому надо относиться с пониманием, и делать правильные выводы, что Ельцин-центр позволяет сделать. Когда заходишь и видишь скучающего продавца и банки с морской капустой, вспоминаешь, что это было и сегодня не так. То есть это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Я считаю, что это интересно и познавательно, позволяет уроки делать", - сказал Алексей Орлов Накануне.RU.

По его словам, последняя прокурорская проверка Центра, проводимая несколькими неделями ранее, не выявила ничего подозрительного.

Напомним, инициатором проверки выступил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, нужно наконец поставить точку в данном вопросе, официально провести проверку и окончательно определить причастность или непричастность центра к иноагентам.

Просветительская и культурная деятельность центра неоднократно подвергалась критике. Междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года, пришла к выводу, что повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи.