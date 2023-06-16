Патриарший экзарх Африки заявил о том, что Россию и РПЦ ждут в Африке

На сегодня РПЦ присутствует уже в 23 странах Африки из 54. В ее составе более 200 клириков. И будущее России и РПЦ в Африке внушает большой оптимизм, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

В сотрудничестве с Минпросвещения, Россотрудничеством и другими ведомствами разрабатываются "мощнейшие программы", которые уже начинают во многих странах реализовываться. Скоро состоится второй саммит Россия-Африка, и это будет возможность донести до многих африканских стран выгоды сотрудничества с Россией и РПЦ.

"То, что не удалось Папе Римскому с его кратким визитом в несколько африканских стран, я думаю, блестяще удастся Патриарху Московскому и всея Руси, потому что его африканская паства очень любит, чтит, благодарит за то, что он делает там руками Экзархата", - написал патриарший экзарх.

Он добавил, что в Африке у РПЦ нет конкурентов. Многие общины сами просят работать с ними и принять в РПЦ. В целом на Черном континенте очень хорошо относятся к России, так как Россия, в отличие от Запада, только помогала Африке, а не занималась колониализмом.

Второй саммит Россия-Африка пройдет 26–29 июля в Санкт-Петербурге.