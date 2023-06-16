16 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Жителя Челябинска подозревают в краже более 200 вентилей из подвалов жилых домов

В Челябинске задержали местного жителя, которого подозревают в краже более вентилей из подвалов жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вентили он сдавал в пункт приема металлолома. Часть из них была изъята в ходе проверки деятельности пункта. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

Кроме того, сотрудники полиции выявили нарушения и в работе пункта приема металлолома. В отношении сотрудника указанного пункта составлен административный протокол за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения.

Теги: кража, вентиль, уголовное дело,


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