Жителя Челябинска подозревают в краже более 200 вентилей из подвалов жилых домов

В Челябинске задержали местного жителя, которого подозревают в краже более вентилей из подвалов жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вентили он сдавал в пункт приема металлолома. Часть из них была изъята в ходе проверки деятельности пункта. Известно, что подозреваемый ранее был судим.

Кроме того, сотрудники полиции выявили нарушения и в работе пункта приема металлолома. В отношении сотрудника указанного пункта составлен административный протокол за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения.