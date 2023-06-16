В Екатеринбурге школьников могут научить создавать детали по заказу завода

Школьники Екатеринбурга могут попробовать себя в роли наставников – в пяти школах столицы Урала работают психолого-педагогические классы. Во время обучения подростки могут научиться тому, что пригодится им не только в работе с младшими детьми, которой они занимаются, но и в будущем обучении и в жизни. Например, азам психологии. Журналистам показали, как в школах №39 и №112 работают такие классы.

Три закончившие восьмой класс ученицы школы №39 (расположена недалеко от Южного автовокзала) рассказали гостям, что исследуют правильное питание, прививая младшим товарищам верные привычки. Во время обучения в психолого-педагогическом классе школьницы посещали различные курсы. Обучение проходило во втором полугодии. В будущем они планируют связать свою жизнь с педагогикой, потому что им нравится работать с людьми. С теми, кого школьницы учат правильному питанию, им интереснее, чем со взрослыми, в силу небольшой разницы в возрасте, говорят они.

"Они нам доверяют. Возможно, если бы мы не ходили на курсы, то не знали бы, как поступить в той или иной ситуации. Знания помогают и в обычной жизни", - говорят гимназистки.

Два закончивших седьмой класс гимназиста занимаются в геологической лаборатории. Среди их работы – интерактивные мероприятия для младших товарищей. По словам парней, лето длинное, надо "как-то себя развлечь". Существование таких классов они считают полезным – старшие и младшие школьники контактируют, им легко общаться, есть общие темы для разговоров, "понятно, что к чему".

"Главное, что дети нас считают за своих друзей", - говорит гимназист.

Замдиректора "Французской гимназии" по воспитательной работе, куратор психолого-педагогических классов Татьяна Зверева рассказала журналистам, что такие классы – ранняя профориентация детей, направленная на то, чтобы дети, которые хотят себя проявить в ролях педагога, тренера или наставника со школьной скамьи выбирали свой профессиональный путь, попробовав себя в этой сфере. Педагогические классы работают в школе с 2019 г. Если поначалу в них учились восьми- и девятиклассники, то позже систему расширили за счет создания пред-психолого-педагогических классов, начиная с тех, кто закончил бы шестой класс, через курсы вожатского мастерства. Речь идет о подростках 13 лет и старше. Появились занятия по возрастной психологии и конфликтологии. При этом тех, кто закончил школу и выбрал для себя призвание педагога, пока не было.

Аналогичные классы есть и в школе №112 на Уралмаше, рядом со стадионом "Калининец". Директор технопарка универсальных педагогических компетенций РГППУ Евгений Шамаев рассказал, что в случае указанной школы речь идет о технологическом профиле обучения. Классы созданы для популяризации педагогической деятельности, что она является интересной и высокотехнологичной. Программа включает в себя внеурочную деятельность на базе университета. Одна из программ направлена на 10-11-классников, в 6-8 классах речь идет о профориентации.

Школьники учатся, например, выступать перед аудиторией, основам психологии, что может пригодиться им даже в том случае, если они не станут потом педагогами. Есть также технологические модули. Занимались ученики, например, робототехникой, 3D-моделированием (работу с 3D-ручками показали журналистам), нейротехнологией. В конце подростки готовили проекты и защищали их. Педагогический аспект тут состоит в том, что ученики не просто учатся создавать технологии, а создают проекты с образовательными эффектами – например, разрабатывают приложение для школьного расписания или робота-помощника педагога. Директор школы №112 Игорь Удинцев уточнил, что два выпускника школы решили поступить в Свердловский областной педагогический колледж. Школа работает в связке и с РГППУ – есть совместные образовательные программы с этими двумя учреждениями.

"Ребятам нравится разнообразие. Всего у нас в психолого-педагогических классах занимаются 30 учеников", - сказал Удинцев.

Задействованы тут и два завода – Уралтрансмаш и завод имени Калинина, которые делают заказы на изготовление деталей, школьники разрабатывают технологическую карту, мастера с завода "ведут" учеников, в девятом классе проходит защита проекта. Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени Курочкина создал молодежное конструкторское бюро, школа №112 планирует начать сотрудничество с учреждением осенью.