НАТО может поставить Киеву устаревшие F-16, которые будет дорого содержать

Страны НАТО могут поставить Украине устаревшие экземпляры истребителей F-16, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год.

Авторы статьи также подчеркнули, что одних устаревших самолетов будет недостаточно для обретения преимущества в воздушном бою против России.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление.