16 Июня 2023
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Происшествия
Фото: администрация Новокаховского городского округа

ООН: В результате разрушения Каховской ГЭС затоплено более 9,5 тысяч строений

В результате разрушения Каховской ГЭС было затоплено более 9,5 тыс. строений, это данные Программы развития ООН (ПРООН), они приводятся в совместном с Киевской школой экономики исследовании.

В отчете сообщается, что еще почти 2,2 тыс. зданий подверглись частичному затоплению. Общая площадь подтопления превысила 2,5 млн квадратных метров.

В пресс-службе ПРООН сообщили, что цифры получены в результате изучения спутниковых снимков, данных из открытых источников. Учтены данные по четырем населенным пунктам – Корсунке, Казачьим Лагеря, Новой Каховке и Райскому.

Теги: каховская гэс, затопление, ущерб


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