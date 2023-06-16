"Уралкалий" заключил соглашения с "Сибэлектро"

Один из крупнейших мировых производителей калия, компания "Уралкалий", в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения с "Сибэлектро", направленные на сотрудничество в сфере логистики и поставке оборудования, сообщили Накануне.RU.

Компания, в частности, выразила заинтересованность в приобретении четырех ленточных конвейеров. Договоренности также направлены на возможное применение транспортно–проходческого комплекса "Сибэлектро" на руднике Усть-Яйва, принадлежащего "Уралкалию".

Помимо прочего, стороны обсудили реализацию проекта по применению мотор-барабанов в составе конвейерного транспорта, используемого на производствах "Уралкалия".