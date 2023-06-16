В челябинском городе ищут подрядчика для реконструкции системы водоснабжения за 1,3 млрд рублей

В Челябинской области ищут подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения Копейского городского округа. Начальная цена контракта – 1,3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступает МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения". Заявки будут принимать до 6 июля, на следующий день будут подведены итоги.

Работы будут проводиться в два этапа. Подрядчик должен будут разработать проектную документацию, а также выполнить реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск и построить водопроводную насосную станцию на водоводе Челябинск-Копейск в районе жилого массива Старокамышинск.