16 Июня 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В челябинском городе ищут подрядчика для реконструкции системы водоснабжения за 1,3 млрд рублей

В Челябинской области ищут подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения Копейского городского округа. Начальная цена контракта – 1,3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступает МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения". Заявки будут принимать до 6 июля, на следующий день будут подведены итоги.

Работы будут проводиться в два этапа. Подрядчик должен будут разработать проектную документацию, а также выполнить реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск и построить водопроводную насосную станцию на водоводе Челябинск-Копейск в районе жилого массива Старокамышинск.

Теги: реконструкция, конкурс, подрядчик,


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