Три автобуса в Екатеринбурге начнут ездить по новым маршрутам

Начиная с ближайшей субботы, в Екатеринбурге три автобусных маршрута будут ездить по новому расписанию. Об этом предупреждает пресс-служба городской мэрии.

Речь идет о маршрутах №54, №054 и №60. С 17 июня по 21 июля от "Синих камней" они будут двигаться в объезд по улицам Анны Бычковой – Сибирский тракт (дублер) – Егоршинский подход – Малышева – далее по маршруту. В связи с этим временно будут отменены остановки "Уралобувь" и "Мира". Вместо них водятся остановки "Микрорайон Комсомольский", "Улица Новгородцевой", "Развилки" и "Комсомольская улица".

Изменения связаны с ограничением движения транспорта по улице Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, а также закрытием дороги по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. В этом может помочь информационная карта, в которой содержатся все актуальные новости и дорожных работах в Екатеринбурге.