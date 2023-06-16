16 Июня 2023
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Фото: Уралкалий/Уралхим

"Уралкалий" подписал соглашения на поставку оборудования

"Уралкалий" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений на поставку оборудования для производственных нужд и развития собственных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соглашение с АО ТЭК "Мосэнерго" направлено на сотрудничество в области строительства объектов поверхностного комплекса Южного рудника СКРУ-2 в городе Соликамске, пуско-наладочные работы, а также работы по рекультивации карьеров Новый Батуев Лог и Новый Батуев Лог 2.

Договоренности с УПП "НИВА" направлены на развитие совместного проекта по разработке, изготовлению, эксплуатации электрического самоходного вагона на аккумуляторных батареях для производственных нужд ПАО "Уралкалий".

шахта, рудник, Уралкалий(2018)|Фото: uralkali.com

Теги: Уралкалий, ПМЭФ, соглашения


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