"Уралкалий" подписал соглашения на поставку оборудования

"Уралкалий" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений на поставку оборудования для производственных нужд и развития собственных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соглашение с АО ТЭК "Мосэнерго" направлено на сотрудничество в области строительства объектов поверхностного комплекса Южного рудника СКРУ-2 в городе Соликамске, пуско-наладочные работы, а также работы по рекультивации карьеров Новый Батуев Лог и Новый Батуев Лог 2.



Договоренности с УПП "НИВА" направлены на развитие совместного проекта по разработке, изготовлению, эксплуатации электрического самоходного вагона на аккумуляторных батареях для производственных нужд ПАО "Уралкалий".



