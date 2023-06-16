16 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Энергетики филиала "Свердловэнерго" способствуют развитию экотуризма на севере Свердловской области 

Специалисты Серовских электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" выполнили технологическое присоединение туристического центра "Пристань Гари" в Гаринском городском округе.

Для подключения туристического кластера к сетям компании "Россети Урал" энергетики создали новую распределительную электросетевую инфраструктуру. В частности, построили воздушные линии электропередачи классом напряжения 10 кВ и 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП), установили однотрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, два линейных разъединителя 10 кВ, а также выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции 952.

(2023)|Фото: Россети Урал

Филиал "Свердловэнерго" в полном объеме выполнил свои обязательства по обеспечению качественного и надежного электроснабжения нового туристического центра, предназначенного для развития экотуризма в красивейшей природной зоне Гаринского городского округа, население которого составляет около 4 тысяч человек.

Новый современный объект построен в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 400-летнего юбилея поселка Гари (населенный пункт был основан в 1623 году). Проект реализован по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и призван повысить туристическую привлекательность как Гаринского городского округа, так и региона в целом.

(2023)|Фото: Россети Урал

Стоит отметить, что новая туристическая база расположена на берегу реки Сосьвы. Комплекс включает в себя 9 комфортабельных блочно-модульных домов, рассчитанных на размещение почти 50 человек, а также баню, административный корпус, ангар для хранения лодок, причал и пандус для спуска катеров.

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