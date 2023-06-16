16 Июня 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Пушилин прокомментировал сообщения о том, что Буданов находится в госпитале в Берлине

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у него нет достоверной информации о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова.

"Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве", - сказал Пушилин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Ранее источник из российских силовых структур сообщил информагентству, что Буданов находится в госпитале бундесвера в Берлине. Также поступала информация, что он получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. В украинских СМИ даже появлялись сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки.

В последний раз Буданов появлялся публично 29 мая. В тот день он выкладывал в Telegram-канале видео, в котором угрожал Москве скорым ответом на ракетные удары.

Теги: пушилин, буданов , берлин


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