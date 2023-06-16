На Петербургском экономическом форуме не завелась новая премиальная Lada Aura

В сети появились кадры с презентации на ПМЭФ премиальной новинки "АвтоВАЗа" – Lada Aura. Автомобилем пытались заинтересовать министра финансов России Антона Силуанова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Не обошлось без конфуза.

У Грефа не получилось завести машину с первого раза. После предыдущей поездки у автомобиля не отключили передачу, но заглушили, из-за чего сработала защита двигателя от запуска при включенной передаче.

"Сломали машину", - посетовал банкир. "Что делать – прототип", - оправдывался глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. А Силуанов в этот момент залез под капот и все поправил, после чего машина завелась.

Ранее Соколов заявил, что Lada Aura будет стоить "существенно больше 2 млн рублей".