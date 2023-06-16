"Атомстройкомплекс" провел конкурс среди профи строительных специальностей

Компания "Атомстройкомплекс" отбирает лучших мастеров среди рабочих строительных специальностей. Два месяца профи своего дела демонстрировали наработанные годами навыки, чтобы уже сегодня представить компанию на областном этапе федеральных конкурсов "Строймастер-2023" и "Славим человека труда".

Конкурс профессионального мастерства проводился на объектах компании "Атомстройкомплекс", а именно на стройплощадках ЖК "Просторы", "Квартал энтузиастов", "Nova Park", "Discovery Residence" и "Северное сияние". За право называться лучшим сражались каменщики, электромонтажники, маляры, монтажники, арматурщики и бетонщики, кровельщики, плиточники и плотники.

Корпоративный конкурс уже стал ежегодным событием. Ведущий уральский застройщик считает, что профсоревнования повышают квалификацию рабочих и качество строительства в компании.

"Конкурс позволяет выявлять точки роста наших строителей, отрабатывать с ними технику выполнения наиболее сложных видов работ, совершенствовать программы по развитию профессиональных навыков и повышению квалификации. По итогам соревнований служба экспертов компании "Атомстройкомплекс" дополняет и корректирует технологические карты, что в конечном итоге обеспечивает высокое качество и надежность возводимого нашей компанией жилья", – отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Состязания также стали способом мотивации и поощрения строителей, что в свою очередь повышает престиж профессии и привлекает все больше новых людей.