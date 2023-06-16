ИИ взяток не берет: чиновники почувствовали угрозу и конкурентов в нейросетях

Пока в Госдуме готовятся разработать Цифровой кодекс и зарегулировать искусственный интеллект (ИИ), а также называют последний "потенциальной формой цифровой диктатуры", в правительстве готовы отпустить вожжи и пойти на уступки бизнесу, IT и ученым, которые предлагают "максимально либеральные" условия для существования нейросетей.

В экономическом блоке правительства России взгляд на ИИ гораздо более оптимистичный и прагматичный, чем, например, в Совете Федерации, где ИИ считают угрозой.

"ИИ – это ответ на дефицит кадров, который нас не отпустит в ближайшие годы. Инвестиции в ИИ не отличаются от инвестиций в станок или строительство торгового центра – они предсказуемы", - сказал на тематической сессии ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что ИИ может решать, где открывать школы, строить дороги в условиях ограниченного бюджета, давать советы министру финансов Антону Силуанову. "Но процесс вытеснения чиновников искусственным интеллектом будет сложный, продолжительный", - констатировал министр.

Помощник президента Максим Орешкин стал одним из немногих, кто говорил о потенциальной угрозе от ИИ, но и она будет исходить не от нейросетей, а от людей, которые будут их использовать: "Технологии не определяют количество мест в экономике. А вот на структуру распределения доходов ИИ будет влиять – между богатыми и бедными, между домохозяйствами и промышленностью. Поэтому потребуется серьезная донастройка экономики. Если ничего не менять, вся выгода сосредоточится в руках очень ограниченного круга компаний и их акционеров".

Гендиректор "СУЭК" Максим Басов считает, что Россия должна последовать по пути Великобритании и предложить в использовании ИИ максимальную свободу – чтобы догнать США и Китай, модели которых уже сейчас более точные, что дает им огромное преимущество и возможность конкурировать на глобальном рынке.

Также Басов предупредил, что ИИ может оставить без работы чиновников. "Но чем будет заниматься российское государство? ИИ взяток не берет", - иронизирует топ-менеджер.

Он отметил, что развитие ИИ будет невозможно в условиях противостояния с Западом и без сотрудничества с Китаем, который не так уж заинтересован в последнем.

Директор Центра технологий ИИ Сколтеха Иван Оселедец считает, что ИИ не несет тех угроз, которые ему приписывают действующие власти. "Мне кажется, что ничего страшного не будет. Сейчас почти неприлично звучит, но надо максимально либеральные условия регулирования делать. Ну, данные могут утечь – но у нас уже много раз были утечки. Риск от ущерба, который может нанести ИИ в стране – гораздо ниже геополитических и экономических рисков", - полагает разработчик.

Он также привел в пример неповоротливости государственной машины беседу с представителями стенда Генпрокуратуры, которая сочла нужным быть представленной на экономическом форуме: "Мы подошли к стенду Генпрокуратуры. Предложили им ИИ. Они говорят: у нас есть приложение, в нем можно оставить заявление или жалобу. Мы говорим: ну хорошо, а вы можете эти обращения систематизировать, распределять автоматически? Они говорят: ну нет, у нас есть полковник, который все это распределяет".