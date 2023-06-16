143 общественные инициативы из УрФО получили Президентские гранты

На реализацию социально-ориентированных проектов в регионах Уральского федерального округа выделено почти 200 млн рублей.

В Фонде Президентских грантов подвели итоги второго в этом году конкурса проектов. Гранты на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 1 504 социально ориентированным некоммерческим организациям. Из регионов УрФО на конкурс поступило более тысячи проектов. 143 инициативы вошли в число победителей. На их реализацию выделено почти 200 млн рублей.

"Поддержка проектов Фондом президентских грантов позволяет инициативным, неравнодушным людям активно участвовать в социальных инновациях. Наработан хороший опыт, многие практики можно и нужно тиражировать", – убеждён полномочный представитель президента России Владимир Якушев.

Он поблагодарил некоммерческий сектор Уральского федерального округа "за активность и целеустремлённость в реализации социально-значимых инициатив".

Распределение средств грантовой поддержки проектов, направленных на развитие гражданского общества, проходит два раза в год. По итогам первого конкурса в этом году было поддержано 184 проекта из УрФО, на их реализацию выделено 337 млн рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями 2023 года стали "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" и "поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Всего с 2017 года гранты Президента получил 2 661 проект из регионов УрФО. Общая сумма грантовой поддержки составила 4 млрд рублей. Приём заявок на участие в следующем конкурсе – на гранты 2024 года – начнётся 1 сентября 2023 года и продлится до 16 октября 2023 года. Положение о конкурсе было принято на заседании Координационного комитета.