Стало известно о переговорах по визиту Папы Римского в Москву

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что в Ватикане обсуждается с делегацией Русской православной церкви визит Папы Римского в Москву.

"Обсуждается визит Папы в Москву. Это поможет предотвратить запрет УПЦ", — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, может посетить Москву.

О назначении спецпосланника стало известно в конце мая. Кардинала Дзуппи называют приближенным к понтифику человеком.

Также в мае Папа Римский провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. После этого украинский лидер заявил, что не собирается садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, кто бы ни был посредником в этом процессе.