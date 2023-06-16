16 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Украинский политолог заявил, что Зеленский уничтожает цвет нации в своем "контрнаступе"

Украинский режим, не считаясь с потерями, уничтожает украинцев ради результата своего "контрнаступа", заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин.
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"Ребят приносят фактически в жертву кланово-корпоративной правящей группе. А Украина так и остается страной стационарного бандита, где Кучма выстроил основы бандократии, и они сегодня при власти вместе с Пинчуком, Ахметовым и прочими. Правильно ребята там говорят: за шо боремся, за шо жизни отдаем? Сколько на фронте прокуроров, полицейских, военкомов, которые хватают ребят где ни попадя? Результатов от контрнаступления уже пол-июня нету. Ну, деревню взяли. А вы скажите, сколько наших положили мальчиков! Чего вы врете? Зеленский вообще понимает, что он делает? Они цвет нации нашей уничтожают!" - эмоционально рассказал Соскин.

Он упомянул материал, который вышел на днях в The Washington Post. Боевик с позывным "Дровосек" из 37-й бригады рассказал изданию, что 5 июня под Великой Новоселкой из его отряда в 50 человек не вернулись 30. А пять бронемашин подразделения были уничтожены в течение первого часа боя.

"Тяжелые потери предвещают ужасную цену, которую украинские лидеры готовы заплатить - и считают, что они должны заплатить, чтобы вытеснить россиян", - пишет издание.

Теги: украина, всу, потери


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