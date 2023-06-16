Новый инввстпроект: В Астрахани создадут агрокомплекс по производству кормов для сельскохозяйственных животных

Соглашение о запуске инвестиционного проекта на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор ООО «АРАБИЯ-ЭКСПО АГРО» Дмитрий Макаров.

Целью инвестиционного проекта является создание агрокомплекса замкнутого цикла по выращиванию кормовых и зерновых культур с последующей промышленной переработкой и производству высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных.

Ключевая особенность проекта – полное отсутствие аналогов на российском рынке продуктов переработки люцерны, которые бы соответствовали качеству и требованиям международного рынка.

Планируемая к применению технология искусственной сушки является уникальной и позволяет контролировать основные кормовые параметры для достижения высокой эффективности производства животноводческой продукции. В связи с этим рассматривается вопрос о присвоении статуса «особо важный инвестиционный проект».

В ходе реализации инвестпроекта в сельскохозоборот будет введено до 10 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения под проведение мелиоративных мероприятий и строительство завода по переработке люцерны. Люцерну будут перерабатывать на сено, в тюки и гранулы. Также предприятие планирует производить зерновые культуры (кукуруза). Срок реализации проекта – 2023-2030 годы, общий объем инвестиций – 2,5 млрд руб.