Вместе с «Миром» будут популяризировать карту жителя Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах карты жителя региона.

Новый сервис открывает широкие возможности перед гражданами, отметил Андрей Травников. Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом, не требуется постоянное ношение её с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причём не обязательно физически, объяснил глава Новосибирской области.

Губернатор назвал подписание этого соглашения весьма своевременным: «Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты «Мир» создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы «Мир», – подчеркнул Андрей Травников.





В ближайшее время платёжная система «Мир» и правительство Новосибирской области подготовят план по реализации инициатив в рамках соглашения.

Напомним, новосибирская делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым продолжает работу на площадках XXVI Петербургского Международного экономического форума. Среди главных задач – привлечение новых инвесторов, презентация экономического и инвестиционных потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного, научного туризма.