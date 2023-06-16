Алексей Мордашов: Для роста экономики нужны низкие налоги

На деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что готов к инвестиционным проектам, но вкладываться он будет только в том случае, если правила игры станут ясны, рыночная экономика будет сохранена, а налоги будут низкими, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня разговор какой-то очень оптимистичный. Все всё понимают, все всё знают. Ответы на вопросы, которые сегодня стоят, всем понятны. Во-первых, нам нужны правила игры, перспективы сборы налогов не в том, чтобы гайки закручивать, а в том, чтобы налоговая база росла за счет экономики. Для этого нужны понятные, предсказуемые правила игры, нам нужна рыночная экономика. Несмотря на то, что на таких завтраках все высказывают приверженность этому, в жизни по-разному бывает", — сказал Мордашов.

Судя по предыдущим выступлениям на ПМЭФ, Мордашов сделал вывод, что власти понимают, что рост налогов имеет огромную оборотную сторону, "тогда нам всем надо договориться, что его не будет", считает бизнесмен. "Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом технического роста. Давайте сохраним этот стимул", — сказал Мордашов.

Свою оценку он дал и состоянию айти-отрасли: "Нам нужно возместить в ближайшие года два-три весь тот софт, доступ к которому мы потеряли. Иначе мы остановимся к черту через года три".