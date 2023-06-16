В Челябинске нашли нарушения в частном пансионате для престарелых

В Челябинске прокуратура выявила нарушения в деятельности частного пансионата для престарелых "Времена года", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушения касались как санитарно-эпидемиологического законодательства, так и законодательства о пожарной безопасности. В частности, на территории нет контейнеров для отходов, сотрудников брали на работу без медосмотра, помещения для проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, постельные принадлежности не подвергаются дезинфекции. Для отделки наружных стен здания применены материалы со свойствами горючести.

Руководителю пансионата внесено представление с требованием устранить нарушения.