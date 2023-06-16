16 Июня 2023
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Политика Украина
Фото:ktv.odessa.ua

МИД Украины окрасил себя в цвета содомского движения

МИД Украины на своей странице в Twitter окрасил свою эмблему в цвета содомского движения с надписью "Равенство для всех". Так режим присоединился к "месяцу гордости" сторонников половых извращений. Накануне крупные компании на Украине сделали то же самое.

Недавно депутат Рады Инна Совсун заявила, что Украина обязана признать сожительства содомитов как "браки". ЕСПЧ обязал Украину сделать это и оштрафовал за отказ регистрировать "брак" двух содомитов.

Тема легализации и одобрения половых извращений в угоду Западу почти открыто звучит в республике. В марте в Раду был внесен законопроект "об институте регистрируемых партнерств". Зеленский сказал, что его режим работает над этим вопросом.

В апреле издание Economist выпустило материал под характерным названием "Украинские солдаты-педерасты сражаются с Россией и за свои права".

"Уверен, солдатам НАТОвской ЧВК "ВСУ" приятно осознавать, что они умирают за нетрадиционные семейные ценности, насильно навязанные американским посольством", - пишет украинский политолог Дмитрий Василец.

В прошлом году минобороны Украины сделало рекламный ролик, приглашающий открытых педерастов к службе в своих рядах.

Теги: украина, лгбт, содомия


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