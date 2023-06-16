У ФРГ закончились деньги для отчислений в бюджет ЕС из-за помощи Украине, - Welt

У Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет ЕС из-за помощи Украине. Об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.

Согласно данным Еврокомисии (ЕК), долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы был "доведен до максимума" из-за больших затрат на помощь Киеву. Сейчас его пересматривают и могут потребовать дополнительных средств. Однако у ФРГ и других стран объединения нет возможности его пополнить, сообщает Die Welt.

Весной канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин будет поддерживать Киев оружием столько лет, сколько потребуется. Также Шольц заявлял, что Украина продолжит получать вооружение западного производства после завершения конфликта.