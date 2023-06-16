За сутки площадь лесных пожаров на Среднем Урале выросла в три раза

За последние сутки площадь лесного фонда Свердловской области, пораженная огнем, увеличилась в три раза. Если еще вчера этот показатель приравнивался к 113 га, то сегодня площадь лесных пожаров составляет 321 га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Всего в регионе действует 16 пожаров.

Напомним, с 14 июня в Свердловской области прекратил действовать режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать - вчера он был продлен до 6 июля.

Это значит, что в Свердловской области по-прежнему запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления еды на открытом огне, а также сжигать мусор и листву.