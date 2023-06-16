Жительница Екатеринбурга перестала лечить дочь-диабетика и та скончалась

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга перестала лечить дочь-диабетика и та скончалась

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновной местную жительницу, чьи действия привели к смерти ее дочери, больной диабетом. Женщину судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с 28 октября до 17 ноября 2021 года осужденная игнорировала рекомендации врача-эндокринолога по лечению своей 11-летней дочери с сахарным диабетом. Специалист заявил о необходимости скорректировать режим и дозы введения малолетней сахароснижающих препаратов, однако мать девочки не стала получать направление, не сдала анализ мочи дочери, а позже и вовсе самостоятельно решила прекратить введение дочери необходимых препаратов, в результате чего та скончалась.

При ухудшении состояния здоровья ребенка ввиду прекращения инсулинотерапии мать не приняла мер для стабилизации ее состояния, не обратилась за квалифицированной медицинской помощью, в связи с чем малолетняя скончалась дома от имевшегося у нее заболевания. Гособвинение запросило для местной жительницы 1 год колонии-поселения. Вину свою подсудимая так и не признала. Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: дочь-диабетик, ребенок, убийство, Екатеринбург, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети