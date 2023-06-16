Жительница Екатеринбурга перестала лечить дочь-диабетика и та скончалась

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновной местную жительницу, чьи действия привели к смерти ее дочери, больной диабетом. Женщину судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с 28 октября до 17 ноября 2021 года осужденная игнорировала рекомендации врача-эндокринолога по лечению своей 11-летней дочери с сахарным диабетом. Специалист заявил о необходимости скорректировать режим и дозы введения малолетней сахароснижающих препаратов, однако мать девочки не стала получать направление, не сдала анализ мочи дочери, а позже и вовсе самостоятельно решила прекратить введение дочери необходимых препаратов, в результате чего та скончалась.

При ухудшении состояния здоровья ребенка ввиду прекращения инсулинотерапии мать не приняла мер для стабилизации ее состояния, не обратилась за квалифицированной медицинской помощью, в связи с чем малолетняя скончалась дома от имевшегося у нее заболевания. Гособвинение запросило для местной жительницы 1 год колонии-поселения. Вину свою подсудимая так и не признала. Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.