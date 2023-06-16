16 Июня 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото:avo.ru

Тюменская область —  на третьем месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Тюменская область — на третьем месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских субъектах, который ежегодно формирует вместе с деловыми объединениями Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации состоялась сегодня на ПМЭФ.

Третье место регион разделил с Московской и Нижегородской областью. Лидерство пятый год подряд удерживает город Москва. На втором месте - Республика Татарстан. Напомним, годом ранее Тюменская область в Национальном рейтинге занимала пятое место.

пмэф(2023)|Фото: Накануне.RU

Также регион в числе лидеров в направлении "Инфраструктура и ресурсы" Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Тюменская область занимает второе место, уступая Москве.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Теги: национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, Тюменская область, ПМЭФ


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