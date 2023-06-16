На трассе М-5 в Челябинской области водитель иномарки спровоцировал ДТП с грузовиком

На трассе М-5 в Челябинской области водитель Toyota Camry спровоцировал ДТп и уехал. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает водителя иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло сегодня на 1696 км трассы М-5. Водитель Toyota Camry при обгоне грузового автомобиля не убедился в безопасности, создав помеху для движения встречного ВАЗ-2121. Водитель ВАЗ, уходя от столкновения, съехал на правую обочину, где автомобиль занесло и выбросило на проезжую часть. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем Foton.

Водитель Toyota не остановился и уехал с места ДТП.