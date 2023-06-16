Уже звучит как тост: Греф тоже предложил устроить приватизацию

Во время делового завтрака на ПМЭФ, организованного главой "Сбера" Германом Грефом, Антону Силуанову задали вопрос, будет ли в России повышение налогов. Министр финансов ответил вопросом на вопрос: "А будет ли повышение расходов?" Силуанов заявил, что если мы хотим больших расходов, то нужно понять, кто за них будет платить, передает корреспондент Накануне.RU.

"Откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию, и ставки, и за это заплатит население и бизнес, либо мы с вами увеличим налоги. Не знаю, какие налоги, это можно обсуждать, но тогда заплатят и те, и другие. Либо мы наши дополнительные расходы возьмем из действующего бюджетного пирога", — дал ответ Силуанов.

Силуанов озвучил цифры повышения расходов, по его словам, за последние три года — с 2019 года по 2022 год — расходы увеличились в 1,5 раза, было 18 трлн, стало 29 трлн руб. "Куда дальше? Это уже просто невозможно. Поэтому самый лучший ответ — залезть внутрь и оттуда найти расходы", – сказал Силуанов.

Герман Греф считает, что есть еще два очевидных источника денег: увеличение заимствований и приватизация, к которой призывает председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Структурно влияние приватизации сложно переоценить для гибкости экономики, для эффективности и с точки зрения закрытия фискальной дыры, которая возникнет в ближайшие годы", — сказал Герман Греф.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в ответ на это заявил, что с его точки зрения приватизация "штука необходимая" и это функция экономического развития, но для этого к приватизации нужно по-другому относиться.

"Приватизация – это у нас тост какой-то, в голове крупные компании и их распродажа. Приватизация должна быть технологией, у нас тысячи объектов в стране, которыми государство владеет, но ничего с ними не делает. Те же санатории на Кавказе закреплены за кем-то, а здания разрушаются, инвестиций нет, попытки попасть в федеральную адресную программу… Давайте это все выставим на прозрачный аукцион с инвестиционными условиями, и бизнес с удовольствием возьмет, вложит, построит что-то новое".

А что касается внешнего долга, он, действительно, небольшой и мы будем занимать, сказал Решетников. Но с другой стороны, чем больше будет занимать государство, тем кто-то должен занимать меньше и это будет потребительское кредитование и ипотека, бизнес.

Накануне идею приватизации поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по ее мнению, в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам.